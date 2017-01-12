Полиция передала в СУ СК уголовное дело по нижегородскому "концлагерю для собак" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



В СУ СК сообщили, что по



В настоящее время следователи провели проверку на станции временного содержания собак. Установлено, что животные доставлялись для содержания из нескольких районов области. Обслуживание этой станции осуществлялось коммерческой организацией на основании заключенных в 2016 году контрактов с районными администрациями по отлову безнадзорных животных.



В настоящее время следователи проверяют условия выделения и расходования денег по госконтрактам.



Напомним, ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что администрация Московского района, других семи районов города не имели и







УМВД по Нижнему Новгороду передало в СУ СК по Нижегородской области уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает СУ СК 20 января 2017 года.В СУ СК сообщили, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами региона "организована доследственная проверка по факту неправомерных действий администрации одного из районов города Нижнего Новгорода по обеспечению деятельности приюта для животных".В настоящее время следователи провели проверку на станции временного содержания собак. Установлено, что животные доставлялись для содержания из нескольких районов области. Обслуживание этой станции осуществлялось коммерческой организацией на основании заключенных в 2016 году контрактов с районными администрациями по отлову безнадзорных животных.В настоящее время следователи проверяют условия выделения и расходования денег по госконтрактам.Напомним, ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что администрация Московского района, других семи районов города не имели и не имеют каких-либо контрактных отношений с этой организацией, бюджетные средства на ее деятельность по отлову собак не выделялись. Напомним также , что Московский районный суд рассматривает административный иск комитета госветнадзора региона о запрете деятельности ООО "ЭБС" из-за нарушений при отлове и содержании бездомных собак. Дело поступило в суд 21 декабря 2016 года. Как сообщалось ранее , в начале ноября 2016 года активистами был обнаружен склад, который арендует ООО "ЭБС", где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных. Указанная организация работала по муниципальному контракту с администрацией Дзержинска Нижегородской области.

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