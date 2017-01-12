Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
20 января 2017 17:10  [117] Полиция передала в СУ СК уголовное дело по нижегородскому "концлагерю для собак"
20 января 2017 17:08  [92] Житель Уреня Нижегородской области приговорен к девяти годам колонии за нападение на сотрудника почты
20 января 2017 16:36  [168] Руководство нижегородской косметической фирмы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 7 млн рублей
20 января 2017 16:11  [143] Нижегородская администрация в ответ на заявление СК сообщила о непричастности к организаторам "концлагеря для собак"
20 января 2017 15:38  [116] Инвалид подозревается в убийстве брата в г. Бор Нижегородской области
20 января 2017 13:32  [178] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в истязании жены и доведении ее до попытки суицида
20 января 2017 13:01  [422] "Мы располагаем подтверждениями того, что в отношении судьи Романа Ярцева была совершена провокация", – Олег Шаронов
20 января 2017 11:48  [352] СК проверит правомерность действий администрации района в связи с нижегородским "концлагерем для собак"
20 января 2017 11:19  [529] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 27-летней нижегородки Татьяны Судаковой
20 января 2017 10:35  [346] Администрация Дзержинска Нижегородской области предварительно оценила стоимость расселения жителей просевшего дома в 133 млн рублей
Происшествия

Полиция передала в СУ СК уголовное дело по нижегородскому "концлагерю для собак"

20 января 2017 17:10  [117] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

УМВД по Нижнему Новгороду передало в СУ СК по Нижегородской области уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает СУ СК 20 января 2017 года.

В СУ СК сообщили, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами региона "организована доследственная проверка по факту неправомерных действий администрации одного из районов города Нижнего Новгорода по обеспечению деятельности приюта для животных".

В настоящее время следователи провели проверку на станции временного содержания собак. Установлено, что животные доставлялись для содержания из нескольких районов области. Обслуживание этой станции осуществлялось коммерческой организацией на основании заключенных в 2016 году контрактов с районными администрациями по отлову безнадзорных животных.

В настоящее время следователи проверяют условия выделения и расходования денег по госконтрактам.

Напомним, ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что администрация Московского района, других семи районов города не имели и не имеют каких-либо контрактных отношений с этой организацией, бюджетные средства на ее деятельность по отлову собак не выделялись.

Напомним также, что Московский районный суд рассматривает административный иск комитета госветнадзора региона о запрете деятельности ООО "ЭБС" из-за нарушений при отлове и содержании бездомных собак. Дело поступило в суд 21 декабря 2016 года.

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2016 года активистами был обнаружен склад, который арендует ООО "ЭБС", где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных. Указанная организация работала по муниципальному контракту с администрацией Дзержинска Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph