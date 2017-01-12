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Общество

Администрация Нижнего Новгорода выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома-долгостроя на ул. Украинской

20 января 2017 17:36  [165] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Администрация Нижнего Новгорода выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома-долгостроя на ул. Украинской (ЖК "Первомайский", застройщик ЗАО "ДСК-НН", входит в ГК "СУ-155"). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 20 января 2017 года.

Согласно информации министерства, в настоящее время все строительно-монтажные работы на объекте завершены. Подрядной организацией ООО "НижСтройКом" исполнены все обязательства. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области провела итоговую проверку соответствия построенного объекта проектной документации и техническим регламентам. Выдано положительное заключение.

"В настоящее время потребность в дополнительном финансировании отсутствует. Сейчас застройщиком проводятся мероприятия по передаче дома в управление домоуправляющей компании. До момента передачи дом находится под охраной подрядной организации. Теплоснабжение в период завершения строительства осуществлялось по временной схеме. Подключение тепла по постоянной схеме будет осуществлено после передачи квартир участникам долевого строительства. Передача жилых помещений будет происходить в судебном порядке в рамках конкурсного производства в отношении застройщика ЗАО "ДСК-НН" (ГК "СУ-155")", - отметили в министерстве.

Представитель инициативной группы ЖК "Первомайский", в свою очередь, утверждает, что сдача дома снова перенесена – на II квартал 2017 года, – о чем дольщикам стало известно в январе.

Пресс-служба банка "Российский капитал" (по решению Правительства РФ организует работу по урегулированию обязательств перед дольщиками СУ-155) заверила, что сдать долгострой в эксплуатацию планируется все же до конца первого квартала 2017 года. "Осмотр квартир участниками долевого строительства будет организован после того, как дом введут в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на завершение строительства дома потребовалось 348 млн рублей.

Напомним также, что строительство пяти домов в нижегородских ЖК "Белый город" и ЖК "Первомайский" было приостановлено СУ-155 в сентябре 2015 года. Количество проданных квартир по договору ДДУ – 301. Завершение строительства домов №№10, 11, 14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде и жилого дома в пер. Щитковый (Кстово), запланировано на 2017-2018 годы.

О том, что суд ввел процедуру наблюдения в отношении дочерней компании СУ-155 ЗАО "ДСК-НН", стало известно в феврале 2016 года.

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