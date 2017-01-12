Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 20 по 27 января 2017 года Культура и отдых

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 20 по 27 января 2017 года.20 января – музыкальная программа Нижегородского планетария и камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода". В программе прозвучат "Времена года" Антонио Вивальди в сопровождении видеоряда. Нижегородский планетарий (улица Революционная, 20). Начало в 19:30.21 января – показ киноленты в рамках фестиваля нового шведского кино "Репутация мёртвого человека" Яна Труэля. Нижегородский арсенал (Кремль, корпус 6). Начало в 15:00.22 января - выставка портретов, сделанных нижегородским фотографом Андреем Карелиным в начале прошлого века. В экспозицию вошли фото из фондов Русского музея фотографии и частных коллекций. Русский музей фотографии (улица Пискунова, 9А). Начало в 11:00.25 января - в Нижегородском государственном выставочном комплексе откроется уникальный интерактивный проект для детей и их родителей - выставка музея человека "Живые системы". Выставку привозят из Москвы создатели одного из первых в России музеев занимательных наук "Экспериментаниум". В основе представленной экспозиции лежит идея обучения через игру. Церемония открытия: 25 января 2017 года, 16:00, НГВК, пл. Минина и Пожарского, 2/2. Выставка "Живые системы" будет открыта с 25 января по 16 апреля 2017 года25 января – Городской конкурс красоты "Татьянин день – 2017", ул. Максима Горького, 145. Начало в 17:00.