Сотрудники нижегородской полиции разыскивают похитивших 170 тысяч рублей с банковской карты пенсионера Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции разыскивают похитивших 170 тысяч рублей с банковской карты пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Нижнему Новгороду 20 января 2017 года.



Согласно информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".



Установлено, что днем 19 января 82–летнему нижегородцу позвонил неизвестный и сообщил о блокировке его банковской карты, после чего посоветовал пенсионеру в ближайшем финансовом учреждении произвести ряд манипуляций с ее восстановления. Пожилой мужчина выполнил продиктованные телефонным собеседником команды, после чего с его счета были списаны денежные средства в размере 170 тысяч рублей.

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