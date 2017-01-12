Ученые из Нижнего Новгорода разработали способ ранней диагностики открытых форм туберкулеза на грант облправительства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



По данным министерства, разработка получила грант Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники. По словам одного из авторов разработки - д.б.н, доцента НижГМА Ларисы Обуховой, этот способ поможет выявить открытую форму заболевания на той стадии, когда рентген и другие традиционные формы диагностики бессильны.



"Иногда врачи признаются: чувствуем, что у пациента туберкулез, но традиционная диагностика ничего не выявляет, а значит, и лечения назначить нельзя. Приходится ждать и терять драгоценное время. Если мы можем своевременно изолировать людей с открытой формой туберкулеза, мы предотвратим заражение десятков, сотен людей, находящихся в зоне риска, с ослабленным иммунитетом. Прежде всего, это дети", - отметила Лариса Обухова.



Она также пояснила, что медакадемия в сотрудничестве с Институтом химии высокочистых веществ РАН очень давно занимается изучением макро и микроэлементов в крови. "Мы определяем в плазме крови содержание различных макро- и микроэлементов на высокочувствительном оборудовании. При сравнении их концентрации можно достоверно сказать, открытая или закрытая форма туберкулеза у человека. Исследование занимает несколько минут. Я была поражена, с насколько большим интересом заслушали наше сообщение в правительстве Нижегородской области. Когда мы выступали с докладом, я в общем-то и не думала, что нам выделят финансирование, потому что острота момента по туберкулезу в области спала. Но была удивлена, насколько члены правительства прониклись задачей, что важно сразу же изолировать людей с открытой формой туберкулеза. И мы получили грант, что было очень приятно, тем более что двое участников нашего гранта – молодые специалисты", - подчеркнула специалист.



По данным регионального минпромторга, в области действуют различные меры поддержки инновационных разработок: гранты в сфере науки, технологий и техники, налоговые льготы для организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты, денежные премии за перспективные изобретения и другие.



Ученые из Нижнего Новгорода разработали способ ранней диагностики открытых форм туберкулеза на грант облправительства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство промышленности, торговли и предпринимательства области 20 января 2017 года.По данным министерства, разработка получила грант Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники. По словам одного из авторов разработки - д.б.н, доцента НижГМА Ларисы Обуховой, этот способ поможет выявить открытую форму заболевания на той стадии, когда рентген и другие традиционные формы диагностики бессильны."Иногда врачи признаются: чувствуем, что у пациента туберкулез, но традиционная диагностика ничего не выявляет, а значит, и лечения назначить нельзя. Приходится ждать и терять драгоценное время. Если мы можем своевременно изолировать людей с открытой формой туберкулеза, мы предотвратим заражение десятков, сотен людей, находящихся в зоне риска, с ослабленным иммунитетом. Прежде всего, это дети", - отметила Лариса Обухова.Она также пояснила, что медакадемия в сотрудничестве с Институтом химии высокочистых веществ РАН очень давно занимается изучением макро и микроэлементов в крови. "Мы определяем в плазме крови содержание различных макро- и микроэлементов на высокочувствительном оборудовании. При сравнении их концентрации можно достоверно сказать, открытая или закрытая форма туберкулеза у человека. Исследование занимает несколько минут. Я была поражена, с насколько большим интересом заслушали наше сообщение в правительстве Нижегородской области. Когда мы выступали с докладом, я в общем-то и не думала, что нам выделят финансирование, потому что острота момента по туберкулезу в области спала. Но была удивлена, насколько члены правительства прониклись задачей, что важно сразу же изолировать людей с открытой формой туберкулеза. И мы получили грант, что было очень приятно, тем более что двое участников нашего гранта – молодые специалисты", - подчеркнула специалист.По данным регионального минпромторга, в области действуют различные меры поддержки инновационных разработок: гранты в сфере науки, технологий и техники, налоговые льготы для организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты, денежные премии за перспективные изобретения и другие. 17 детей заболели туберкулезом в Нижегородской области за I полугодие 2016 года.

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