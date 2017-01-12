БК "НН" проиграл ВЭФу со счетом 74:81 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ 21 января Спорт

Матч БК НН - ВЭФ Фото: БК "НН"



"При равной игре обеих команд на протяжении почти всех 40 минут исход встречи решили ошибки "Нижнего Новгорода" на штрафных бросках", - говорится в сообщении.



В матче "Нижнего Новгорода" и ВЭФа состоялось



Вторая четверть началась с рывка латышей 11:2. За это время свой первый мяч из-за дуги забил лидер рижского клуба Янис Блумс, а затем он же отдал результативную передачу Илье Громову. Уже к середине четверти "Нижний" выбрал лимит командных замечаний. Однако клубу помогали держаться одиночные проходы Кейна к кольцу и дальний от Бойнтона. Они же на двоих сообразили аллей-уп - 38:41. На этом второй номер БК "НН" не остановился и забил еще пару мячей, чем свел до минимума отставание перед большим перерывом - 44:45.



Третья четверть выдалась не особо результативной для обеих команд. Счет оставался равным, пока Томпсон не сфолил на Блумсе при попытке трехочкового броска, и тот набрал четыре очка в одной атаке. Данк Кейна завершил предпоследний отрезок - 57:61.



В четвертой четверти Дижон забил треху, второй дальний положил Петр Губанов, а вскоре к ним присоединился Бойнтон. Янису Гайлитису пришлось брать тайм-аут за пять минут до конца при счете 69:65. После него Блумс забил два чистых из-за дуги и помог своей команде выйти чуть вперед. Развязка матча наступила только в последние секунды – Дижон Томпсон промахнулся со штрафных и не смог сократить отставание. Этот промах стал 14-м с линии в этом матче для "Нижнего Новгорода".



В этом матче самым результативным в составе БК "НН" стал ДеАндре Кейн с 21 очком. У ВЭФа отличился Янис Блумс, набравший 19 очков.



"Все итоги видны в протоколе - мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы у нас в руках. При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Нашему новичку Дижону Томпсону сегодня было непросто, поскольку он присоединился к нам только на этой неделе и успел провести всего одну командную тренировку. Свою роль сыграл и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем, и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности", - сказал по итогам матча главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс.

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл рижскому ВЭФу со счетом 74:81 (19:23, 26:21, 16:13, 20:17) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 21 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды."При равной игре обеих команд на протяжении почти всех 40 минут исход встречи решили ошибки "Нижнего Новгорода" на штрафных бросках", - говорится в сообщении.В матче "Нижнего Новгорода" и ВЭФа состоялось возвращение Дижона Томпсона. Этот игрок БК "НН" вышел в стартовой пятерке и в первые же минуты на нижегородском паркете записал два очка со штрафной линии и подбор. Не прошло и пяти минут матча, как счет 12:3 горел на табло благодаря трехочковым от Бойнтона и Зубчича. Удачно вошел в игру со скамейки Петр Губанов, который отметился дальним броском, а затем еще одним из-под кольца с фолом - 21:14. Незадолго до конца первого отрезка Арнас Лабуцкас смог также заработать три очка в одной атаке, и в результате ВЭФ подобрался к сопернику – 23:19.Вторая четверть началась с рывка латышей 11:2. За это время свой первый мяч из-за дуги забил лидер рижского клуба Янис Блумс, а затем он же отдал результативную передачу Илье Громову. Уже к середине четверти "Нижний" выбрал лимит командных замечаний. Однако клубу помогали держаться одиночные проходы Кейна к кольцу и дальний от Бойнтона. Они же на двоих сообразили аллей-уп - 38:41. На этом второй номер БК "НН" не остановился и забил еще пару мячей, чем свел до минимума отставание перед большим перерывом - 44:45.Третья четверть выдалась не особо результативной для обеих команд. Счет оставался равным, пока Томпсон не сфолил на Блумсе при попытке трехочкового броска, и тот набрал четыре очка в одной атаке. Данк Кейна завершил предпоследний отрезок - 57:61.В четвертой четверти Дижон забил треху, второй дальний положил Петр Губанов, а вскоре к ним присоединился Бойнтон. Янису Гайлитису пришлось брать тайм-аут за пять минут до конца при счете 69:65. После него Блумс забил два чистых из-за дуги и помог своей команде выйти чуть вперед. Развязка матча наступила только в последние секунды – Дижон Томпсон промахнулся со штрафных и не смог сократить отставание. Этот промах стал 14-м с линии в этом матче для "Нижнего Новгорода".В этом матче самым результативным в составе БК "НН" стал ДеАндре Кейн с 21 очком. У ВЭФа отличился Янис Блумс, набравший 19 очков."Все итоги видны в протоколе - мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы у нас в руках. При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Нашему новичку Дижону Томпсону сегодня было непросто, поскольку он присоединился к нам только на этой неделе и успел провести всего одну командную тренировку. Свою роль сыграл и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем, и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности", - сказал по итогам матча главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс.

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