Чердачное помещение на площади 120 кв.метров сгорело в Сергаче Нижегородской области 22 января Происшествия





Согласно информации, 22 января 2017 г. в 01.30 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в Сергачском районе, г. Сергач. В результате пожара сгорело чердачное помещение на площади 120 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 15 человек, четыре единицы техники.





Чердачное помещение на площади 120 кв. метров сгорело в Сергаче Нижегородской области 22 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.Согласно информации, 22 января 2017 г. в 01.30 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в Сергачском районе, г. Сергач. В результате пожара сгорело чердачное помещение на площади 120 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 15 человек, четыре единицы техники. Напомним , что безработный мужчина погиб из-за неосторожного курения в Дзержинске Нижегородской области 19 января 2017 года.

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