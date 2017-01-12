Валерий Шанцев избран в Высший совет партии "Единая Россия" 22 января Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА Нижний Новгород



Такое решение приняли делегаты в ходе XVI съезда партии в Москве 22 января. Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Табачников и депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Панов были избраны в состав Генерального совета партии. Их кандидатуры были внесены в бюллетень для тайного голосования и поддержаны делегатами съезда.



Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев был избран в Высший совет партии "Единая Россия" 22 января. Об этом сообщает НРО партии.Такое решение приняли делегаты в ходе XVI съезда партии в Москве 22 января. Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Табачников и депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Панов были избраны в состав Генерального совета партии. Их кандидатуры были внесены в бюллетень для тайного голосования и поддержаны делегатами съезда. Напомним , что девять нижегородских единороссов принимали участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января 2017 года.

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