"Риторика выступлений на дискуссионных площадках съезда – конкретная, деловая, технологичная", - Александр Табачников Политика

Александр Табачников Фото: НИА Нижний Новгород



"Нижегородцы работали, равномерно распределившись по всем секциям, охватив вниманием все вопросы и темы. Мы обсудили результаты работы и будущее партийных программ и проектов. Отмечу, что идеи предвыборной кампании в Госдуму, родившиеся из наказов избирателей, преобразовались в новые партийные программы и проекты с конкретной финансовой поддержкой. В регионах программы рассчитаны на 3-5 лет. Появление проектов простимулировано и тем, что система с депутатами-одномандатниками, понимающих локальную проблематику, позволяет народным избранникам более глубоко и предметно рассматривать каждую проблему", - отметил Александр Табачников.



Сам секретарь Нижегородского регионального отделения принял участие в работе трех площадок, одна из которых – "Быть хозяином в собственном доме".



"Это острые, самые востребованные в обществе темы - ЖКХ, благоустройство, дорожное строительство. Изменения в системе ЖКХ требуют постоянных разъяснений, прямого контакта с людьми. Мы заинтересованы в том, чтобы услуги в этой сфере должны быть качественными, ценообразование – прозрачным. Проблемы дворовых территорий, общественного пространства – это также то, что волнует жителей. Партия вплотную занялась этой темой, появился проект "Наш двор". Проект рассчитан на три года: по всей стране отремонтируют дворы, знаковые места в городах. Цель: сделать наши дворы комфортными, удобными для жизни, соответствующими требованиям сегодняшнего дня. Нужны места, обустроенные для детей, для пожилых людей, удобные автостоянки". Также я обсудил с министром транспорта Максимом Соколовым, а также министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем наши региональные вопросы, находящиеся в сфере их компетенции, в частности, вопрос дорожного строительства. Как известно в Нижегородской области сеть дорог одна из самых протяженных среди всех регионов. Речь шла, например, о состоянии внутриобластных, сельских дорог. Пришли к согласию в том, что нужно совершенствовать подходы – упрощать процедуру проектирования и строительства этих трасс", - подытожил Табачников.



"Риторика выступлений на дискуссионных площадках съезда – конкретная, деловая, технологичная", - об этом секретарь Нижегородского регионального отделения Александр Табачников сообщил, комментируя итоги XVI съезда партии "Единая Россия"."Нижегородцы работали, равномерно распределившись по всем секциям, охватив вниманием все вопросы и темы. Мы обсудили результаты работы и будущее партийных программ и проектов. Отмечу, что идеи предвыборной кампании в Госдуму, родившиеся из наказов избирателей, преобразовались в новые партийные программы и проекты с конкретной финансовой поддержкой. В регионах программы рассчитаны на 3-5 лет. Появление проектов простимулировано и тем, что система с депутатами-одномандатниками, понимающих локальную проблематику, позволяет народным избранникам более глубоко и предметно рассматривать каждую проблему", - отметил Александр Табачников.Сам секретарь Нижегородского регионального отделения принял участие в работе трех площадок, одна из которых – "Быть хозяином в собственном доме"."Это острые, самые востребованные в обществе темы - ЖКХ, благоустройство, дорожное строительство. Изменения в системе ЖКХ требуют постоянных разъяснений, прямого контакта с людьми. Мы заинтересованы в том, чтобы услуги в этой сфере должны быть качественными, ценообразование – прозрачным. Проблемы дворовых территорий, общественного пространства – это также то, что волнует жителей. Партия вплотную занялась этой темой, появился проект "Наш двор". Проект рассчитан на три года: по всей стране отремонтируют дворы, знаковые места в городах. Цель: сделать наши дворы комфортными, удобными для жизни, соответствующими требованиям сегодняшнего дня. Нужны места, обустроенные для детей, для пожилых людей, удобные автостоянки". Также я обсудил с министром транспорта Максимом Соколовым, а также министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем наши региональные вопросы, находящиеся в сфере их компетенции, в частности, вопрос дорожного строительства. Как известно в Нижегородской области сеть дорог одна из самых протяженных среди всех регионов. Речь шла, например, о состоянии внутриобластных, сельских дорог. Пришли к согласию в том, что нужно совершенствовать подходы – упрощать процедуру проектирования и строительства этих трасс", - подытожил Табачников. Напомним , что девять нижегородских единороссов принимали участие в XVI съезде партии в Москве 21-22 января 2017 года.

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