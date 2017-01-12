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Происшествия

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в Сергаче Нижегородской области 22 января

23 января 2017 09:39  [184] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в Сергаче Нижегородской области 22 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Терешковой поступило в 01:30. К моменту прибытия первых пожарных расчетов уже открыто горело чердачное помещение.

"На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Всего восемь минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с огнём", - говорится в сообщении.

На месте пожара были обнаружены тела двух безработных - мужчины и женщины (1979 и 1974 годов рождения). Сгорело чердачное помещение дома, обгорела внутренняя отделка помещения.

Кроме того, в тот же день из-за пожара в бане на ул.Чапаева в Богородске пострадал мужчина 1964 года рождения. К возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. С ожогами II-III степени пострадавший был госпитализирован в местную ЦРБ. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

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