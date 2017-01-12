Администрация г.о. Навашинский Нижегородской области требует через суд снести самовольно построенную часовню Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация г.о. Навашинский Нижегородской области требует через суд снести самовольно построенную часовню. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 января 2017 года.Согласно информации, администрация просит признать возведенное ответчиком строение самовольной постройкой и обязать его снести ее.В иске, в частности, указывается, что с 2015 года в д. Корниловка в районе святого источника ответчиком самовольно (без оформления документов) на муниципальной земле было возведено капитальное строение (деревянная часовня)."Земельный участок ответчику не предоставлялся и разрешения на строительство не выдавалось. По данному факту от жителей д. Корниловка, которые выступили против строительства часовни и дороги до родника, поступали жалобы в администрацию городского округа, прокуратуру и аппарат облправительства", - говорится в сообщении.В адрес ответчика было направлено письмо, в котором ему предлагалось в установленный срок произвести снос незаконно строящегося объекта.