Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о заложенной в школе бомбе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о заложенной в школе бомбе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 января 2017 года.Согласно информации, в Ардатовский районный суд поступило уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).Из обвинительного заключения следует, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил с мобильного телефона на номер экстренной службы "112". После соединения с оперативным дежурным дежурной части ОМВД России по Ардатовскому району он сообщил заведомо ложные сведения о заложенной бомбе в здании местной общеобразовательной школы №1. Правоохранители проверили поступившую информацию, она не подтвердилась."Таким образом, мужчина сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся террористическом акте", - резюмируется в сообщении.