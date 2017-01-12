Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о заложенной в школе бомбе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 января 2017 года.
Согласно информации, в Ардатовский районный суд поступило уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Из обвинительного заключения следует, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил с мобильного телефона на номер экстренной службы "112". После соединения с оперативным дежурным дежурной части ОМВД России по Ардатовскому району он сообщил заведомо ложные сведения о заложенной бомбе в здании местной общеобразовательной школы №1. Правоохранители проверили поступившую информацию, она не подтвердилась.
"Таким образом, мужчина сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся террористическом акте", - резюмируется в сообщении.
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