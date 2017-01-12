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Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары из-за пожара в Сергаче Нижегородской области

23 января 2017 11:15  [35] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары из-за пожара в Сергаче Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 23 января 2016 года.

"При осмотре тел погибших следователи констатировали наличие телесных повреждений, характерных при термическом воздействии; криминального характера телесных повреждений не обнаружено. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

Дом, в котором произошел пожар, оборудован печным отоплением. Очаг возгорания находился в непосредственной близости от печки. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Погибшие - мужчина 1979 года рождения и женщина 1973 года рождения - проживали вдвоем, были трудоустроены.

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