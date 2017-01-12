ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде "Тальменка-Банка" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Центробанк РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде "Тальменка-Банка". Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.



Согласно информации, лицензия у кредитной организации отозвана с 23 января 2017 года. Такое решение было принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Речь, в частности, идет о необходимости достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов.



Кроме того, вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери банк полностью утратил собственные средства.



"Руководство и собственники ООО "КБ "Тальменка-банк" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций", - говорится в сообщении регулятора. В "Тальменка-банке" назначена временная администрация.



Отметим, что в Нижнем Новгороде работал филиал кредитной организации. Он располагался на ул. Горького, 195.



ООО "КБ "Тальменка-банк" – участник системы страхования вкладов, а значит вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение.



Центробанк РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде "Тальменка-Банка". Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.Согласно информации, лицензия у кредитной организации отозвана с 23 января 2017 года. Такое решение было принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Речь, в частности, идет о необходимости достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов.Кроме того, вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери банк полностью утратил собственные средства."Руководство и собственники ООО "КБ "Тальменка-банк" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций", - говорится в сообщении регулятора. В "Тальменка-банке" назначена временная администрация.Отметим, что в Нижнем Новгороде работал филиал кредитной организации. Он располагался на ул. Горького, 195.ООО "КБ "Тальменка-банк" – участник системы страхования вкладов, а значит вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение. Напомним , что в декабре 2016 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского "Форус Банка". В январе текущего года регулятор обратился в арбитражный суд области с иском о банкротстве кредитной организации.

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