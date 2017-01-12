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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области морозы до -20° ночью 25-26 января

23 января 2017 12:18  [69] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области морозы до -20° в ночное время 25-26 января 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, до конца дня 23 января местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем при юго-западном ветре составит около -5°. Вечером атмосферное давление будет падать.

"Под влиянием теплых и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтики, начнутся снегопады, метели, на дорогах - неблагоприятные условия. Порывистый западный ветер повысит температуру воздуха к утру 24 января до -1…-4°", - говорится в сообщении.

25 и 26 января резко похолодает. Ночью мороз может усиливаться до -20°, в низинах на несколько градусов холоднее, преобладающие дневные значения при северо-восточном ветре будут около -15°. При слабой облачности снег маловероятен.

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