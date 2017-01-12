Рыбохрана оштрафовала 95 человек в Нижегородской области за январь 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Федеральное агентство по рыболовству (Рыбохрана) оштрафовало 95 человек в Нижегородской области за январь 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону 23 января 2017 года.Согласно информации, сотрудниками ГИМС, рыбохраны и транспортной полицией проводятся совместные рейды по выявлению нарушений при зимней рыбалке.Отмечается, что одно из самых любимых рыболовных мест нижегородцев – запретная зона Нижегородской ГЭС. В ГУ МЧС напоминают, что не только рыбная ловля, но и нахождение в радиусе километра от ГЭС запрещено. В связи с производимыми сбросами воды в данной зоне даже в сильные морозы лед может ломаться, возможен откол льдин."Во время рейдов, особенно в выходные дни, на льду опасного водоема находятся две-три сотни рыбаков. Некоторые даже выезжают на лед на снегоходах. Заметив инспекторов, как правило, любители рыбной ловли стараются немедленно ретироваться. Тем не менее, ряд нарушителей все же подвергаются наказанию", - говорится в сообщении.С начала по 23 января 2017 года сотрудниками рыбохраны за нарушение правил рыболовства было выписано 95 штрафов, транспортной полицией за нарушение статьи 65 Водного кодекса РФ (запрет на движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон) составлено 15 административных протоколов. Размеры штрафов составляют от двух до пяти тысяч рублей.