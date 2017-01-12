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Общество

Суд рассмотрит дело по обвинению нижегородца в хищении около 1,5 млн рублей жилищных субсидий

23 января 2017 12:56  [54] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд рассмотрит дело по обвинению нижегородца в хищении около 1,5 млн рублей жилищных субсидий. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 января 2017 года.

Согласно информации, дело поступило в Ковернинский районный суд Нижегородской области. Ответчик обвиняется по ч. 4 ст. 159.2, ч.3 ст. 30 УК РФ.

По версии следствия, в начале 2013 года мужчина, зная, что не имеет права на получение социальной выплаты, обратился в администрацию района, предоставив, как потом выяснилось, заведомо ложные документы о своем трудоустройстве. Он был включен в списки участников федеральной целевой программы и в иле 2016 года получил 1,48 млн рублей субсидии на строительство жилья.

Из них он смог использовать 979 тысяч рублей, на оставшуюся сумму был наложен арест.

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