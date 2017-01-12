Женщина в Дивеевском районе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя топором Происшествия

Фото: СК РФ

Женщина в Дивеевском районе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя топором. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 23 января 2017 года.По версии следствия, 2 июля 2016 в доме с. Кременки 49-летняя обвиняемая и ее 42-летний сожитель поссорились, из-за чего женщина не менее семи раз ударила мужчину топором по голове. Потерпевший умер на месте.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Изначально обвиняемая свою причастность отрицала, сказав, что обнаружила тело сожителя уже с криминальными ранениями, причиненными неизвестными лицами.Однако следователи добыли доказательства, изобличающие женщину в убийстве. Ей было предъявлено обвинение, после чего свою вину она все же признала, сообщив следователям, что причиной произошедшего стало злоупотребление сожителем алкоголем.В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.