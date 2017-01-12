"Институт регоператоров исключит возможность сброса отходов на незаконные свалки", - Андрей Лебедев Бизнес

Андрей Лебедев Фото: ЗАО "Управление отходами - НН"



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В свою очередь Андрей Лебедев, комментируя федеральные изменения, что в Нижегородской области построен ряд современных комплексов, которые пока несут убытки в связи с отсутствием чётких правил работы в отрасли. "Значительная часть средств, которые собираются с жителей, оседает в карманах недобросовестных участников рынка. Вводимые изменения позволят систематизировать как потоки движения отходов, так и финансовые потоки в данной сфере", - добавил Лебедев.



По его мнению, институт регионального оператора в связи с введением трёхсторонних договоров между отходообразователями, перевозчиками и объектами обработки и размещения, исключит возможность сброса отходов на незаконные свалки, поскольку деньги за свою услугу перевозчики получат не сразу, как это происходит сейчас, а только после того, как доставят отходы на конечный объект размещения.



Напомним, в январе 2017 года в министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что



СПРАВКА:

ЗАО "Управление отходами-НН" было образовано в 2010 году. Главной задачей компании стало создание в рамках областной программы по обращению с отходами межмуниципальных мусоросортировочных комплексов, построенных по всем требованиям экологической безопасности. Между правительством Нижегородской области и ЗАО "Управление отходами-НН" заключены концессионные соглашения о создании и эксплуатации таких объектов на территории Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области сроком на 25 лет. Объекты введены в эксплуатацию в 2012 и 2014 годах. Они обслуживают 11 районов Нижегородской области с населением около 600 тысяч человек. "Институт регоператоров исключит возможность сброса отходов на незаконные свалки", - считает представитель крупного инвестора ЗАО "Управление отходами - НН" Андрей Лебедев.Как сообщается на сайте министерства строительства и ЖКХ РФ, в Ивановской области, Камчатском и Краснодарском краях, по данным на январь 2017 года, уже завершен отбор региональных операторов. В Астраханской области конкурс завершится до конца января, и еще в 14 субъектах федерации планируется объявить конкурсные отборы в первом квартале 2017 года.В свою очередь Андрей Лебедев, комментируя федеральные изменения, что в Нижегородской области построен ряд современных комплексов, которые пока несут убытки в связи с отсутствием чётких правил работы в отрасли. "Значительная часть средств, которые собираются с жителей, оседает в карманах недобросовестных участников рынка. Вводимые изменения позволят систематизировать как потоки движения отходов, так и финансовые потоки в данной сфере", - добавил Лебедев.По его мнению, институт регионального оператора в связи с введением трёхсторонних договоров между отходообразователями, перевозчиками и объектами обработки и размещения, исключит возможность сброса отходов на незаконные свалки, поскольку деньги за свою услугу перевозчики получат не сразу, как это происходит сейчас, а только после того, как доставят отходы на конечный объект размещения.Напомним, в январе 2017 года в министерстве экологии Нижегородской области сообщили, что регион готов к началу работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обозначив срок начала их работы – конец 2017 года . Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Нижегородской области, работа по обращению с ТКО будет вестись через четырех региональных операторов, которые будут определены на конкурсной основе.СПРАВКА:ЗАО "Управление отходами-НН" было образовано в 2010 году. Главной задачей компании стало создание в рамках областной программы по обращению с отходами межмуниципальных мусоросортировочных комплексов, построенных по всем требованиям экологической безопасности. Между правительством Нижегородской области и ЗАО "Управление отходами-НН" заключены концессионные соглашения о создании и эксплуатации таких объектов на территории Городецкого и Балахнинского районов Нижегородской области сроком на 25 лет. Объекты введены в эксплуатацию в 2012 и 2014 годах. Они обслуживают 11 районов Нижегородской области с населением около 600 тысяч человек.

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