Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве сына Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве сына. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.Согласно информации, ночью 22 января 2017 года в квартире дома, расположенного в Западном переулке, 59-летний подозреваемый ударил 32-летнего сына ножом в живот. Потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, и в тот же день мужчина умер. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Подозреваемый в совершении преступления сознался. Он пояснил следователям, что сын, находившийся в нетрезвом виде, стал оскорблять свою мать и попытался ее ударить. Вступившись за жену, мужчина и ударил его ножом. Он добавил также, что ранее сын регулярно в нетрезвом виде избивал родителей на бытовой почве.