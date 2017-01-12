Планируемая на 2016 год первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" (СККБ) 23 января 2017 года.



Как отметили в лечебном учреждении, операция по трансплантации сердца не была выполнена в 2016 году. Для получения права на ее выполнение СККБ должно быть включено в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов (или) тканей человека. Пакет документов для включения в перечень на данный момент направлен в Министерство здравоохранения РФ. В больнице уже сформирован лист ожидания пациентов по пересадке сердца.



"Выбор пациента будет осуществляться после проведения комплекса исследований на совместимость с донорским органом из числа наиболее нуждающихся пациентов, находящихся в листе ожидания", - говорится в сообщении.



Первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" (СККБ) 23 января 2017 года.Как отметили в лечебном учреждении, операция по трансплантации сердца не была выполнена в 2016 году. Для получения права на ее выполнение СККБ должно быть включено в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов (или) тканей человека. Пакет документов для включения в перечень на данный момент направлен в Министерство здравоохранения РФ. В больнице уже сформирован лист ожидания пациентов по пересадке сердца."Выбор пациента будет осуществляться после проведения комплекса исследований на совместимость с донорским органом из числа наиболее нуждающихся пациентов, находящихся в листе ожидания", - говорится в сообщении. Напомним , что ранее врачи нижегородского кардиоцентра планировали провести первые операции по пересадке сердца до конца 2016 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+