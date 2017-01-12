Нижегородская администрация предлагает передать КУГИ и правовой департамент в блок зама сити-менеджера Наталии Казачковой Политика

Наталия Казачкова Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация предлагает передать КУГИ и правовой департамент в блок зама сити-менеджера Наталии Казачковой. С таким предложением выступила заместитель главы горадминистрации по организационным вопросам Мария Холкина на заседании комиссии Гордумы по МСУ 23 января.



По ее словам, администрация предлагает Гордуме передать в ведение заместителя сити-менеджера по соцвпросам комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителей по экономике и оргвопросам соответственно.



"Мы также предлагаем переименовать департамент экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок", - рассказала Мария Холкина.



Председатель комиссии Гордумы по соцвопросам Василий Пушкин ("Единая Россия") поинтересовался у Холкиной, почему вопросы инвестиций убираются из полномочий департамента. Она подчеркнула, что "по инвестициям у администрации нет ни полномочий, ни деятельности". Депутат от КПРФ Евгений Лазарев предложил оставить слово" инвестиции" в наименовании департамента, однако члены комиссии по МСУ его не поддержали.



Комиссия по МСУ также вынесла на январское заседание Гордумы вопросы согласования Наталии Казачковой и Владимира Кропотина на постах заместителя сити-менеджера и главы Московского района соответственно.



Напомним, что Нижегородская администрация предлагает передать КУГИ и правовой департамент в блок зама сити-менеджера Наталии Казачковой. С таким предложением выступила заместитель главы горадминистрации по организационным вопросам Мария Холкина на заседании комиссии Гордумы по МСУ 23 января.По ее словам, администрация предлагает Гордуме передать в ведение заместителя сити-менеджера по соцвпросам комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителей по экономике и оргвопросам соответственно."Мы также предлагаем переименовать департамент экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок", - рассказала Мария Холкина.Председатель комиссии Гордумы по соцвопросам Василий Пушкин ("Единая Россия") поинтересовался у Холкиной, почему вопросы инвестиций убираются из полномочий департамента. Она подчеркнула, что "по инвестициям у администрации нет ни полномочий, ни деятельности". Депутат от КПРФ Евгений Лазарев предложил оставить слово" инвестиции" в наименовании департамента, однако члены комиссии по МСУ его не поддержали.Комиссия по МСУ также вынесла на январское заседание Гордумы вопросы согласования Наталии Казачковой и Владимира Кропотина на постах заместителя сити-менеджера и главы Московского района соответственно.Напомним, что Кропотин был назначен на данный пост в ноябре 2016 года, Казачкова – в декабре. Сообщалось, что в январе 2017 года в ведение Наталии Казачковой будут переданы из блока замглавы администрации по экономике Ирины Кудрявцевой комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и вопросы муниципально-частного партнерства.

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