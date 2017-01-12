Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
23 января 2017 17:25  [26] Нижегородский водоканал намерен начать судиться с подрядчиком по установке станции УФО
23 января 2017 17:17  [44] Нижегородское правительство планирует построить 77 новых школ на территории региона к 2025 году
23 января 2017 16:21  [112] Нижегородский минобр планирует закрыть четыре детдома в 2017 году в связи с сокращением числа детей-сирот
23 января 2017 16:18  [132] "Угрозы убийством в адрес судьи остаются в публичном доступе в ряде нижегородских СМИ ", – Олег Шаронов
23 января 2017 15:34  [84] Нижегородский филиал "Т Плюс" направит более 630 млн рублей на ремонтную кампанию в 2017 году
23 января 2017 14:47  [140] Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году
23 января 2017 13:58  [165] Планируемая на 2016 год первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена
23 января 2017 12:56  [110] Суд рассмотрит дело по обвинению нижегородца в хищении около 1,5 млн рублей жилищных субсидий
23 января 2017 12:48  [149] Рыбохрана оштрафовала 95 человек в Нижегородской области за январь 2017 года
23 января 2017 12:38  [122] Вопрос по проекту системы раздельного сбора мусора в нижегородских школах остался открытым
Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году

23 января 2017 14:47  [140] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 23 января 2017 года.

Он рассказал, что протяженность дорог в столице ПФО составляет 14 млн кв метров, 9 млн кв метров из которых составляют основные магистрали. "Облправительство намерено выделить нам 2,3 млрд рублей на ремонт магистралей, на эти средства будем ремонтировать около 1,6 млн кв метров дорог, в частности: пр. Ленина, пр. Гагарина, дорогу от аэропорта. К работам планируем приступить весной. Сейчас никаких задержек со стороны администрации нет", - заявил Сергей Белов.

Он также отметил, что перечень планируемых к ремонту дорог будет опубликован "несколько позднее" на сайте городской администрации. "Сейчас ждем подтверждения финансирования и будем объявлять аукцион на выбор подрядных организаций", - добавил сити-менеджер.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph