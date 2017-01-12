Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 23 января 2017 года.



Он рассказал, что протяженность дорог в столице ПФО составляет 14 млн кв метров, 9 млн кв метров из которых составляют основные магистрали. "Облправительство намерено выделить нам



Он также отметил, что перечень планируемых к ремонту дорог будет опубликован "несколько позднее" на сайте городской администрации. "Сейчас ждем подтверждения финансирования и будем объявлять аукцион на выбор подрядных организаций", - добавил сити-менеджер. Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белов после оперативного совещания 23 января 2017 года.Он рассказал, что протяженность дорог в столице ПФО составляет 14 млн кв метров, 9 млн кв метров из которых составляют основные магистрали. "Облправительство намерено выделить нам 2,3 млрд рублей на ремонт магистралей, на эти средства будем ремонтировать около 1,6 млн кв метров дорог, в частности: пр. Ленина, пр. Гагарина, дорогу от аэропорта. К работам планируем приступить весной. Сейчас никаких задержек со стороны администрации нет", - заявил Сергей Белов.Он также отметил, что перечень планируемых к ремонту дорог будет опубликован "несколько позднее" на сайте городской администрации. "Сейчас ждем подтверждения финансирования и будем объявлять аукцион на выбор подрядных организаций", - добавил сити-менеджер.

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