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Происшествия

Нижегородское ООО "Теплосети" оштрафовано на 80 тысяч рублей за травмирование работника при осмотре аварийного участка

23 января 2017 14:56  [91] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское ООО "Теплосети" оштрафовано на 80 тысяч рублей за травмирование работника при осмотре аварийного участка. Об этом сообщила госинспекция труда в Нижегородской области 23 января 2017 года.

8 января 42-летний мастер ООО "Теплосети" осматривал аварийный участок наземного трубопровода. Во время этого мужчина поскользнулся на обледеневшем трубопроводе и упал в горячую воду, вытекающую под давлением. В результате он получил термические ожоги обеих ног на площади 25% поверхности тела.

Согласно медицинскому заключению, алкоголь в крови не выявлен. Причиной несчастного случая, по данным ведомства, стало нарушение правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок: "запрещается опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним". Факта грубой неосторожности со стороны пострадавшего комиссия не усмотрела.

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