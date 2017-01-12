Нижегородское ООО "Теплосети" оштрафовано на 80 тысяч рублей за травмирование работника при осмотре аварийного участка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



8 января 42-летний мастер ООО "Теплосети" осматривал аварийный участок наземного трубопровода. Во время этого мужчина поскользнулся на обледеневшем трубопроводе и упал в горячую воду, вытекающую под давлением. В результате он



Согласно медицинскому заключению, алкоголь в крови не выявлен. Причиной несчастного случая, по данным ведомства, стало нарушение правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок: "запрещается опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним". Факта грубой неосторожности со стороны пострадавшего комиссия не усмотрела. Нижегородское ООО "Теплосети" оштрафовано на 80 тысяч рублей за травмирование работника при осмотре аварийного участка. Об этом сообщила госинспекция труда в Нижегородской области 23 января 2017 года.8 января 42-летний мастер ООО "Теплосети" осматривал аварийный участок наземного трубопровода. Во время этого мужчина поскользнулся на обледеневшем трубопроводе и упал в горячую воду, вытекающую под давлением. В результате он получил термические ожоги обеих ног на площади 25% поверхности тела.Согласно медицинскому заключению, алкоголь в крови не выявлен. Причиной несчастного случая, по данным ведомства, стало нарушение правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок: "запрещается опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним". Факта грубой неосторожности со стороны пострадавшего комиссия не усмотрела.

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