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Происшествия

Нижегородская пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей под предлогом снятия "порчи"

23 января 2017 15:07  [84] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей под предлогом снятия "порчи". Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 23 января 2017 года.

Согласно информации, 20 января в полицию обратилась 75-летняя жительница Автозаводского района. Она пояснила, что на улице к ней подошла неизвестная женщина, сообщившая, что на младшего сына потерпевшей наложена "порча". Подошедшая в это время вторая злоумышленница подтвердила "целительные способности" первой.

Чтобы совершить "обряд", у пенсионерки попросили 60 тысяч рублей. Она сходила вместе с новыми знакомыми домой за деньгами и отдала их одной из женщин. Та положила деньги в пакет для проведения "обряда", а потом передала пакет потерпевшей, сказав, что его нельзя открывать в течение десяти дней. Придя домой, пенсионерка обнаружила, что в пакете вместо денег находятся обрезки газеты.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество), возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленниц.

Во избежание аналогичных обманов полиция Нижнего Новгорода настоятельно рекомендует гражданам не доверять незнакомым лицам, обращающимся с просьбами сомнительного характера, в том числе связанными с финансовыми вопросами.

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