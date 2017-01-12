Нижегородский филиал "Т Плюс" направит более 630 млн рублей на ремонтную кампанию в 2017 году Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" направит более 630 млн рублей на ремонтную кампанию в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.Согласно информации, ремонтные работы стартовали 23 января - на Новогорьковкой ТЭЦ начался плановый капитальный ремонт станционного турбоагрегата №8 установленной мощностью 140 МВт.Всего согласно годовому плану ремонтов на предприятиях Нижегородского филиала будут проведены капитальные и текущие ремонты 27 единиц основного оборудования (три блока парогазовых установок, 11 турбоагрегатов, 13 котлоагрегатов), ремонт вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, тепловых сетей. Общий объем ремонтной программы и программы технического перевооружения и реконструкции Нижегородского филиала в 2017 году составляет 631,5 млн рублей."Главной задачей ремонтной кампании является подготовка станций и тепловых сетей к надежной работе в следующий отопительный сезон для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Ремонты, в соответствии с утвержденным графиком, проводятся в течение всего календарного года, при этом основной объем ремонтов реализуется в межотопительный период – с мая по сентябрь", - говорится в сообщении.