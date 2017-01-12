"Угрозы убийством в адрес судьи остаются в публичном доступе в ряде нижегородских СМИ ", – Олег Шаронов Общество

Олег Шаронов



Он добавил, что отправил обращение в адрес нижегородского городского портала "НН.РУ" "о недопустимости нарушения законодательства" и "потребовал удалить публикации и сообщения с форумов сайта раскрывающие персональные данные своего Доверителя, а также публикации и сообщения оскорбительного характера, порочащие честь и достоинство, содержащие в себе призывы к разжиганию социальной розни к лицам, осуществляющим правосудие, а также несущие в себе иной негативный подтекст по отношению к доверителю".



"Некоторые материалы, размещенные на портале "НН.РУ" носят экстремистский характер и недопустимы к публикациям. По моему мнению, следует отличать свободу слова и мнения от откровенного экстремизма. Если обращение не возымеет силы в добровольном порядке, если портал не будет соблюдать закон, мы планируем обратиться в прокуратуру, надзорные органы и суд для принятия решения" - подчеркнул Олег Шаронов.



Кроме того, он сообщил, что что его подзащитный обратился в СУ СК по Нижегородской области с заявлениями о клевете в отношении г-жи Антоновской и еще двух лиц.



В редакции портала сообщили, что пока обращение от представителя защиты к ним не поступило.



Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай







17 января 2017 года Ярцев сообщил



Напомним также, что он был "Угрозы убийством в адрес судьи остаются в публичном доступе в ряде нижегородских СМИ ", – сказал адвокат федерального судьи Романа Ярцева Олег Шаронов 23 января 2017 года.Он добавил, что отправил обращение в адрес нижегородского городского портала "НН.РУ" "о недопустимости нарушения законодательства" и "потребовал удалить публикации и сообщения с форумов сайта раскрывающие персональные данные своего Доверителя, а также публикации и сообщения оскорбительного характера, порочащие честь и достоинство, содержащие в себе призывы к разжиганию социальной розни к лицам, осуществляющим правосудие, а также несущие в себе иной негативный подтекст по отношению к доверителю"."Некоторые материалы, размещенные на портале "НН.РУ" носят экстремистский характер и недопустимы к публикациям. По моему мнению, следует отличать свободу слова и мнения от откровенного экстремизма. Если обращение не возымеет силы в добровольном порядке, если портал не будет соблюдать закон, мы планируем обратиться в прокуратуру, надзорные органы и суд для принятия решения" - подчеркнул Олег Шаронов.Кроме того, он сообщил, что что его подзащитный обратился в СУ СК по Нижегородской области с заявлениями о клевете в отношении г-жи Антоновской и еще двух лиц.В редакции портала сообщили, что пока обращение от представителя защиты к ним не поступило.Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией в адрес своего подзащитного. Напомним , рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг Романа Ярцева 27 января.17 января 2017 года Ярцев сообщил о подготовке исков в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.Напомним также, что он был взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях.

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