Нижегородский минобр планирует закрыть четыре детдома в 2017 году в связи с сокращением числа детей-сирот Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Министерство образования Нижегородской области планирует закрыть четыре детских дома в 2017 году в связи с сокращением числа детей-сирот. Об этом министр образования региона Сергей Наумов сообщил на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания области 23 января 2017 года.



По его словам, тенденция к уменьшению количества детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детских домах, наблюдается уже несколько лет. Так, если в 2008 году в детдомах воспитывалось 2149 детей, то в 2016 году – уже 728 детей. В связи с этим число самих учреждений сократилось с 60 до 20.



"Отмечу, что почти все детдома базировались на базе детских садов, и мы все их отдали обратно в муниципалитеты, чтобы снова сделать из них детсады", - отметил Наумов.



Министр сообщил, что в 2017 году правительство планирует закрыть еще четыре детских дома: Варнавинский, Княгининский, Курмышский и детский дом №5 Нижнего Новгорода. При этом он подчеркнул, что даже с закрытием этих учреждений еще порядка 300 мест в детдомах останутся свободными.



Министерство образования Нижегородской области планирует закрыть четыре детских дома в 2017 году в связи с сокращением числа детей-сирот. Об этом министр образования региона Сергей Наумов сообщил на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания области 23 января 2017 года.По его словам, тенденция к уменьшению количества детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детских домах, наблюдается уже несколько лет. Так, если в 2008 году в детдомах воспитывалось 2149 детей, то в 2016 году – уже 728 детей. В связи с этим число самих учреждений сократилось с 60 до 20."Отмечу, что почти все детдома базировались на базе детских садов, и мы все их отдали обратно в муниципалитеты, чтобы снова сделать из них детсады", - отметил Наумов.Министр сообщил, что в 2017 году правительство планирует закрыть еще четыре детских дома: Варнавинский, Княгининский, Курмышский и детский дом №5 Нижнего Новгорода. При этом он подчеркнул, что даже с закрытием этих учреждений еще порядка 300 мест в детдомах останутся свободными. Напомним , в ноябре 2016 года сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать бывшее здание "Дома ребенка" на ул. Трамвайной для организации в нем детсада. Здание было передано в собственность Нижнего Новгорода в октябре того же года.

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