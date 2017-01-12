Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 5,5% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил заместитель губернатора региона Евгений Люлин 23 января 2017 года.
Он также добавил, что в обрабатывающих производствах, которые составляют основу областной промышленности, прирост составил 6%.
Стоимость отгруженной продукции предприятий региона в отчетном периоде увеличилась на 6,2% по сравнению с 2015 годом. "В общей сложности, промышленность Нижегородской области в 2016 году произвела продукции на 1,2 триллиона рублей", - сказал замгубернатора.
"В 2017 году придется приложить серьезные усилия, чтобы сохранить такие же высокие темпы роста промышленности", - добавил Евгений Люлин.
Напомним, в ноябре 2016 года
сообщалось, что облправительство намерено создать Фонд поддержки промышленности региона на базе венчурного фонда. В 2017 году в областном бюджете на фонд поддержки промышленности региона заложено
95 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в 2015 году промпроизводство в области выросло на 2,4%
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