Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 5,5% в 2016 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Он также добавил, что в обрабатывающих производствах, которые составляют основу областной промышленности, прирост составил 6%.



Стоимость отгруженной продукции предприятий региона в отчетном периоде увеличилась на 6,2% по сравнению с 2015 годом. "В общей сложности, промышленность Нижегородской области в 2016 году произвела продукции на 1,2 триллиона рублей", - сказал замгубернатора.



"В 2017 году придется приложить серьезные усилия, чтобы сохранить такие же высокие темпы роста промышленности", - добавил Евгений Люлин.



Напомним,



Как сообщалось ранее, в 2015 году промпроизводство в области выросло Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 5,5% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил заместитель губернатора региона Евгений Люлин 23 января 2017 года.Он также добавил, что в обрабатывающих производствах, которые составляют основу областной промышленности, прирост составил 6%.Стоимость отгруженной продукции предприятий региона в отчетном периоде увеличилась на 6,2% по сравнению с 2015 годом. "В общей сложности, промышленность Нижегородской области в 2016 году произвела продукции на 1,2 триллиона рублей", - сказал замгубернатора."В 2017 году придется приложить серьезные усилия, чтобы сохранить такие же высокие темпы роста промышленности", - добавил Евгений Люлин.Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что облправительство намерено создать Фонд поддержки промышленности региона на базе венчурного фонда. В 2017 году в областном бюджете на фонд поддержки промышленности региона заложено 95 млн рублей.Как сообщалось ранее, в 2015 году промпроизводство в области выросло на 2,4%

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