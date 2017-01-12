"Одно из оснований доверия федерального центра к Валерию Шанцеву - способность решать проблемы", - Александр Прудник Политика

Александр Прудник Фото: НИА Нижний Новгород



По мнению Прудника, политика "Единой России" по привлечению в высшее руководство самых влиятельных региональных лидеров является совершенно правильной. "Это общая практика любой крупной политической партии. Не стоит забывать, что некоторые лидеры, например губернатор Нижегородской области или президент Татарстана – они по своим политическим ресурсам превосходят ресурсы любой партии. Естественно, что во время выборов и обеспечения выборной кампании любого уровня, их влияние на конечный результат очень высоко", - подчеркнул социолог.



При этом он добавил, что доверие не является единственным основанием. "Есть много региональных руководителей, которым федеральная власть полностью доверяет, однако эти руководители слабые, они себя на федеральном уровне никак не проявляют и никакой реальной поддержки в политическом смысле оказать не могут. Кроме того, что эти политики располагают доверием со стороны центрального руководства, необходимо, чтобы они сами были еще результативными, чтобы у них были конкретные результаты работы, чтобы они демонстрировали способность решать проблемы, а не создавать их и жаловаться, обращаться за помощью в их решении в центр", - подчеркнул эксперт.



Александр Прудник напоминает, что "хотя руководителем "Единой России" является премьер-министр, но де-факто "Единая Россия" - это партия Президента, поэтому, конечно, то, что губернатор Нижегородской области включен в этот состав – это важное событие".



"Для того чтобы попасть в такую обойму, необходимо, чтобы в деятельности политика было что-то, чего нет у других – то новое, чего не хватает другим руководителям. На этом фоне в Нижегородской области определенно есть новации, которые сейчас являются востребованными в рамках политики президента", - сказал Прудник и в качестве примера привел профицитный бюджет региона на 2017 год.



"Все опросы показывают, что сейчас в политическом поле Нижегородской области Шанцев является абсолютным лидером. То есть мы должны понимать, что с таким ресурсом в случае, если Шанцев вместе с центральным руководством решит идти на следующие губернаторские выборы, то при нынешнем наборе его потенциальных соперников, естественно, он снова становится безусловным лидером и победителем. Поэтому вопрос следующего срока – это не вопрос его уровня электоральной поддержки, а вопрос его личного выбора", - подытожил Александр Прудник.



"Одно из оснований доверия федерального центра к Валерию Шанцеву - способность решать проблемы", - заявил журналистам социолог Александр Прудник, комментируя итоги XVI съезда партии в Москве, прошедшего 20-21 января 2017 года.По мнению Прудника, политика "Единой России" по привлечению в высшее руководство самых влиятельных региональных лидеров является совершенно правильной. "Это общая практика любой крупной политической партии. Не стоит забывать, что некоторые лидеры, например губернатор Нижегородской области или президент Татарстана – они по своим политическим ресурсам превосходят ресурсы любой партии. Естественно, что во время выборов и обеспечения выборной кампании любого уровня, их влияние на конечный результат очень высоко", - подчеркнул социолог.При этом он добавил, что доверие не является единственным основанием. "Есть много региональных руководителей, которым федеральная власть полностью доверяет, однако эти руководители слабые, они себя на федеральном уровне никак не проявляют и никакой реальной поддержки в политическом смысле оказать не могут. Кроме того, что эти политики располагают доверием со стороны центрального руководства, необходимо, чтобы они сами были еще результативными, чтобы у них были конкретные результаты работы, чтобы они демонстрировали способность решать проблемы, а не создавать их и жаловаться, обращаться за помощью в их решении в центр", - подчеркнул эксперт.Александр Прудник напоминает, что "хотя руководителем "Единой России" является премьер-министр, но де-факто "Единая Россия" - это партия Президента, поэтому, конечно, то, что губернатор Нижегородской области включен в этот состав – это важное событие"."Для того чтобы попасть в такую обойму, необходимо, чтобы в деятельности политика было что-то, чего нет у других – то новое, чего не хватает другим руководителям. На этом фоне в Нижегородской области определенно есть новации, которые сейчас являются востребованными в рамках политики президента", - сказал Прудник и в качестве примера привел профицитный бюджет региона на 2017 год."Все опросы показывают, что сейчас в политическом поле Нижегородской области Шанцев является абсолютным лидером. То есть мы должны понимать, что с таким ресурсом в случае, если Шанцев вместе с центральным руководством решит идти на следующие губернаторские выборы, то при нынешнем наборе его потенциальных соперников, естественно, он снова становится безусловным лидером и победителем. Поэтому вопрос следующего срока – это не вопрос его уровня электоральной поддержки, а вопрос его личного выбора", - подытожил Александр Прудник. Напомним , губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев был избран в Высший совет партии "Единая Россия". Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Табачников и депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Панов были избраны в состав Генерального совета партии.

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