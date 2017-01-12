Нижегородский водоканал намерен начать судиться с подрядчиком по установке станции УФО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ОАО "Нижегородский водоканал" намерено начать судиться с подрядчиком по установке станции ультрафиолетовой очистки (УФО) канализационных стоков в случае его невыхода на площадку в ближайшее время.



Как заявил гендиректор организации Александр Прохорчев после оперативного совещания в горадминистрации 23 января 2017 года, завод-изготовитель "отгрузил оборудование подрядчику (ООО "Веград Инжиниринг", согласно данным с сайта госзакупок, – прим. НИА "Нижний Новгород") оно поставлено в Нижний Новгород, однако на объект подрядчик не выходит". Как следует из информации сайта госзакупок, в мае "Нижегородский водоканал" расторг договор с ООО "Веград инжиниринг".



"Честно говоря, вопрос очень сложный, на контакт он не выходит. Авансовые платежи тоже так и не вернул", - отметил Прохорчев.



Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов добавил, что если подрядчик "в ближайшее время не приступит к ремонтным работам – "Водоканал" обратится в суд".



"Сейчас наблюдается явное затягивание процесса и нежелание приступать к этим работам", - отметил Белов. Согласно данным на сайте госзакупок, работы должны были быть выполнены в течение 11 месяцев со дня заключения договора – до конца марта 2017 года.











На сайте газеты отмечается, что "в день подписания контракта подрядчику был перечислен аванс в 607,4 млн рублей, в марте руководство "Нижегородского водоканала" пыталось вернуть уплаченный аванс, но эти деньги в бюджет предприятия до сих пор не возвращены".



СПРАВКА:

Московская компания ООО "Веград Инжиниринг" зарегистрирована в июне 2015 года. Уставный капитал - 1,1 млн рублей. Учредителями являются в равных долях Андрей Брунков и Саша Калаба. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий. Среди дополнительных видов деятельности: строительство водных и инженерных сооружений. ОАО "Нижегородский водоканал" намерено начать судиться с подрядчиком по установке станции ультрафиолетовой очистки (УФО) канализационных стоков в случае его невыхода на площадку в ближайшее время.Как заявил гендиректор организации Александр Прохорчев после оперативного совещания в горадминистрации 23 января 2017 года, завод-изготовитель "отгрузил оборудование подрядчику (ООО "Веград Инжиниринг", согласно данным с сайта госзакупок, – прим. НИА "Нижний Новгород") оно поставлено в Нижний Новгород, однако на объект подрядчик не выходит". Как следует из информации сайта госзакупок, в мае "Нижегородский водоканал" расторг договор с ООО "Веград инжиниринг"."Честно говоря, вопрос очень сложный, на контакт он не выходит. Авансовые платежи тоже так и не вернул", - отметил Прохорчев.Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов добавил, что если подрядчик "в ближайшее время не приступит к ремонтным работам – "Водоканал" обратится в суд"."Сейчас наблюдается явное затягивание процесса и нежелание приступать к этим работам", - отметил Белов. Согласно данным на сайте госзакупок, работы должны были быть выполнены в течение 11 месяцев со дня заключения договора – до конца марта 2017 года. Напомним , что после проведения данной закупки в январе 2016 года лишился своей должности экс-директор "Водоканала" Александр Попов. Гендиректор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников отмечал тогда , что "Сергей Белов отстраняет Попова из-за разногласий по вложениям в модернизацию станции аэрации на сумму в 810 млн рублей в условиях нищего бюджета". В октябре 2016 года в газете "Коммерсантъ" сообщалось , что прокуратура подтвердила факты нарушений в закупке "Нижегородского водоканала", в начале 2016 года заказавшего станцию ультрафиолетовой очистки (УФО) канализационных стоков стоимостью 810 млн рублей.На сайте газеты отмечается, что "в день подписания контракта подрядчику был перечислен аванс в 607,4 млн рублей, в марте руководство "Нижегородского водоканала" пыталось вернуть уплаченный аванс, но эти деньги в бюджет предприятия до сих пор не возвращены".СПРАВКА:Московская компания ООО "Веград Инжиниринг" зарегистрирована в июне 2015 года. Уставный капитал - 1,1 млн рублей. Учредителями являются в равных долях Андрей Брунков и Саша Калаба. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий. Среди дополнительных видов деятельности: строительство водных и инженерных сооружений.

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