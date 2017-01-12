Проект по сохранению двух башен и стен Нижегородского кремля выполнит ННГАСУ Культура и отдых

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Проект по сохранению двух башен и стен Нижегородского кремля выполнит Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, вуз стал победителем конкурса с ограниченным участием, итоги которого были подведены 23 января 2017 года.



В конкурсе участвовало также ООО "Инженерная защита исторических территорий" (Звенигород), причем запрошенная им стоимость была ниже той, что запросил ННГАСУ, – 16,9 млн рублей. Университет оценил свои услуги в 20,133 млн рублей, однако по другим критериям отбора, в частности по квалификации, он обошел звенигородское предприятие и был признан победителем.



Проект по сохранению двух башен и стен Нижегородского кремля выполнит Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, вуз стал победителем конкурса с ограниченным участием, итоги которого были подведены 23 января 2017 года. Напомним , предметом конкурса было право на разработку проектно-изыскательской документации на проведение работ по сохранению двух башен Кремля – Борисоглебской и Георгиевской, – а также стен от Зачатьевской до Борисоглебской башни и от Борисоглебской до Георгиевской башни. Проект должен быть подготовлен до декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 20,133 млн рублей. Источник финансирования – областной бюджет.В конкурсе участвовало также ООО "Инженерная защита исторических территорий" (Звенигород), причем запрошенная им стоимость была ниже той, что запросил ННГАСУ, – 16,9 млн рублей. Университет оценил свои услуги в 20,133 млн рублей, однако по другим критериям отбора, в частности по квалификации, он обошел звенигородское предприятие и был признан победителем. Напомним , в ноябре 2012 года после реконструкции открылась Зачатьевская башня Нижегородского кремля. В 2011 году на проектные, изыскательские и археологические работы по реконструкции башни было направлено 58 млн рублей.

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