"Назначение Валерия Шанцева в высший совет ЕР повышает его возможности в качестве лоббиста", - Сергей Кочеров Политика

Сергей Кочеров Фото: НИА Нижний Новгород



"Если не считать Сергея Кириенко, Валерий Шанцев является единственным из нижегородских политиков, кто востребован на федеральном уровне и воспринимается как фигура не только регионального, но и федерального масштаба", - считает Кочеров.



По его мнению, Шанцев "не замечен в участии в чисто пиаровских акциях в поддержку "Единой России". "Он из тех ее руководителей, которые поддерживают партию больше своими делами, нежели словами, то есть он практик. Не надо, конечно, преувеличивать последствия для социально- экономической жизни региона подобного рода назначений, но их не надо и преуменьшать. Надо понимать, что губернатор Шанцев будет принимать регулярное участие в работе президиума генсовета и высшего совета "Единой России". Это означает, что он будет иметь дополнительную возможность говорить о проблемах региона с первыми людьми государства. И это очень важно, потому что мы как-то забываем о том, что одной из основных функций губернатора является функция лоббиста – лоббиста интересов региона перед Москвой. С этой точки зрения, подобные назначения возможности Шанцева в качестве лоббиста повышают. Хотя людям на местах этого не видно. Обычно они не связывают подобного рода решения, затрагивающие их жизнь, с тем, что губернатор является членом высшего совета партии власти или президиума Госсовета", - отметил он.



"Если бы выборы губернатора проходили в 2017 году, то у Валерия Шанцева не было бы ни одного реального соперника, но поскольку выборы состоятся в 2019 году, а там, возможно, будет совершенно иная повестка дня, причем не столько в Нижегородской области, сколько в России. Я считаю, что всякие разговоры о том, каковы шансы губернатора Шанцева на избрание губернатором в 2019 году - это плод политических спекуляций. У Шанцева несомненно есть поддержка нижегородцев и есть поддержка федерального центра, все остальное зависит только от степени успешности его работы в качестве главы региона в 2018 году", - подытожил политолог.



"Назначение Валерия Шанцева в высший совет "Единой России" повышает его возможности в качестве лоббиста", - заявил журналистам политолог Сергей Кочеров, комментируя избрание губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в состав высшего совета партии "Единая Россия"."Если не считать Сергея Кириенко, Валерий Шанцев является единственным из нижегородских политиков, кто востребован на федеральном уровне и воспринимается как фигура не только регионального, но и федерального масштаба", - считает Кочеров.По его мнению, Шанцев "не замечен в участии в чисто пиаровских акциях в поддержку "Единой России". "Он из тех ее руководителей, которые поддерживают партию больше своими делами, нежели словами, то есть он практик. Не надо, конечно, преувеличивать последствия для социально- экономической жизни региона подобного рода назначений, но их не надо и преуменьшать. Надо понимать, что губернатор Шанцев будет принимать регулярное участие в работе президиума генсовета и высшего совета "Единой России". Это означает, что он будет иметь дополнительную возможность говорить о проблемах региона с первыми людьми государства. И это очень важно, потому что мы как-то забываем о том, что одной из основных функций губернатора является функция лоббиста – лоббиста интересов региона перед Москвой. С этой точки зрения, подобные назначения возможности Шанцева в качестве лоббиста повышают. Хотя людям на местах этого не видно. Обычно они не связывают подобного рода решения, затрагивающие их жизнь, с тем, что губернатор является членом высшего совета партии власти или президиума Госсовета", - отметил он."Если бы выборы губернатора проходили в 2017 году, то у Валерия Шанцева не было бы ни одного реального соперника, но поскольку выборы состоятся в 2019 году, а там, возможно, будет совершенно иная повестка дня, причем не столько в Нижегородской области, сколько в России. Я считаю, что всякие разговоры о том, каковы шансы губернатора Шанцева на избрание губернатором в 2019 году - это плод политических спекуляций. У Шанцева несомненно есть поддержка нижегородцев и есть поддержка федерального центра, все остальное зависит только от степени успешности его работы в качестве главы региона в 2018 году", - подытожил политолог. Напомним , губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев был избран в Высший совет партии "Единая Россия". Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Табачников и депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Панов были избраны в состав Генерального совета партии.

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