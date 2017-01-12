Валерий Шанцев поздравил нижегородских хоккеисток с бронзовыми медалями на чемпионате мира Спорт

Валерий Шанцев поздравил нижегородских хоккеисток с бронзовыми медалями на чемпионате мира Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поздравил нижегородских хоккеисток, завоевавших бронзовые медали на Чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Согласно информации, торжественный прием состоялся 23 января 2017 года в Нижегородском кремле.По информации министерства спорта Нижегородской области, в окончательный состав сборной России вошли семь игроков, представляющих ХК "СКИФ": Диана Фархутдинова, Елена Проворова, Полина Болгарева, Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Мария Надеждина и Елизавета Роднова. Чемпионат мира по хоккею среди женских молодежных команд прошел в Чехии с 7 по 14 января 2017 года. ХК "СКИФ" является 10-кратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Европейских чемпионов. Представительницы нижегородского хоккея входят в состав основной и молодежной сборных страны.Губернатор поздравил девушек с победой, а также подчеркнул блестящую работу самой юной участницы сборной – пятнадцатилетней защитницы Елены Проворовой, которая забросила решающую шайбу в матче за бронзовую медаль.Как отметил Валерий Шанцев, с 2012 года в регионе в два раза больше девушек стали заниматься хоккеем, и сегодня почти 400 девушек увлечены этим "неженским" видом спорта". "Это еще одно доказательство того, что программа по строительству ФОКов востребована в регионе. В 2017 году откроется еще один физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижнем Новгороде, а также начнется строительство ФОКов в Выксе, Тоншаеве и Воскресенском районе",- подчеркнул губернатор.Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико выразил слова благодарности губернатору Валерию Шанцеву и министерству спорта Нижегородской области Сергею Панову за поддержку спорта и, в частности, хоккейного клуба "СКИФ". "У нас передовая область в развитии женского хоккея, конечно, еще и Московская область развивает это направление, но наш регион все равно лучший в подготовке хоккеисток", - добавил он.