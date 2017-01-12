"Избрание Шанцева в высший совет ЕР свидетельствует об устойчивом доверии к нему высших эшелонов власти", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА Нижний Новгород



"Избрание Валерия Шанцева свидетельствует об устойчивом доверии, которым пользуется губернатор Нижегородской области в высших эшелонах власти. Два месяца назад он был включен в президиум Государственного Совета, работающий непосредственно с президентом Владимиром Путиным. Само собой напрашивается вывод о том, что политическое руководство страны рассматривает Шанцева как активного и значимого участника текущих и предстоящих политических процессов. А слухи о скорой отставке, которые периодически подогревались отдельными экспертами, судя по последовательной демонстрации со стороны Кремля и партии власти доверия Шанцеву, далеки от реальности", - считает он.



"Избрание Шанцева в высший совет ЕР свидетельствует об устойчивом доверии к нему высших эшелонов власти", - заявил журналистам руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, комментируя избрание Валерия Шанцева в состав высшего совета партии "Единая Россия"."Избрание Валерия Шанцева свидетельствует об устойчивом доверии, которым пользуется губернатор Нижегородской области в высших эшелонах власти. Два месяца назад он был включен в президиум Государственного Совета, работающий непосредственно с президентом Владимиром Путиным. Само собой напрашивается вывод о том, что политическое руководство страны рассматривает Шанцева как активного и значимого участника текущих и предстоящих политических процессов. А слухи о скорой отставке, которые периодически подогревались отдельными экспертами, судя по последовательной демонстрации со стороны Кремля и партии власти доверия Шанцеву, далеки от реальности", - считает он. Напомним , губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев был избран в высший совет партии "Единая Россия" на съезде партии 22 января. Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Табачников и депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Панов были избраны в состав генерального совета партии.

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