Нижегородская администрация заявила о нехватке 75 млн рублей на нанесение дорожной разметки термопластиком в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация заявила о нехватке 75 млн рублей на нанесение дорожной разметки термопластиком в 2017 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта Александр Голофастов на заседании комиссии Гордумы по транспорту 23 января.



По его словам, на нанесение дорожной разметки в текущем году департамент транспорта получил из бюджета города 25,9 млн рублей. "На эти средства будет нанесена разметка лакокрасочными материалами – более дешевыми, чем термопластик, но менее износоустойчивыми. К 9 мая нанесем разметку на отдельных участках дорожной сети, к 1 сентября – на участках, прилегающих к общеобразовательным учреждениям", - рассказал Голофастов.



Директор транспортного департамента также отметил, что в рамках федеральной



"На оставшиеся участки улично-дорожной сети не хватает 75 млн рублей. Отмечу, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году обязательным условием является нанесение дорожной разметки именно термопластиком", - подчеркнул Александр Голофастов.



Он также добавил, что на установку дорожных ограждений в бюджете города заложено 5 млн рублей и не хватает еще 10,6 млн рублей. Вопрос выделения данных средств на январском заседании Думы на комиссии рассмотрен не был.



Нижегородская администрация заявила о нехватке 75 млн рублей на нанесение дорожной разметки термопластиком в 2017 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта Александр Голофастов на заседании комиссии Гордумы по транспорту 23 января.По его словам, на нанесение дорожной разметки в текущем году департамент транспорта получил из бюджета города 25,9 млн рублей. "На эти средства будет нанесена разметка лакокрасочными материалами – более дешевыми, чем термопластик, но менее износоустойчивыми. К 9 мая нанесем разметку на отдельных участках дорожной сети, к 1 сентября – на участках, прилегающих к общеобразовательным учреждениям", - рассказал Голофастов.Директор транспортного департамента также отметил, что в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" планируется нанесение разметки термопластиком - на 34,5 тысяч кв метров дороги."На оставшиеся участки улично-дорожной сети не хватает 75 млн рублей. Отмечу, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году обязательным условием является нанесение дорожной разметки именно термопластиком", - подчеркнул Александр Голофастов.Он также добавил, что на установку дорожных ограждений в бюджете города заложено 5 млн рублей и не хватает еще 10,6 млн рублей. Вопрос выделения данных средств на январском заседании Думы на комиссии рассмотрен не был. Напомним , ранее администрация Нижнего Новгорода заявляла о нехватке средств на нанесение дорожной разметки термопластиком в 2016 году. Первый заместитель главы администрации Сергей Миронов тогда подчеркнул, что в 2017-2018 годах при условии улучшения финансово-экономической ситуации город намерен полностью переходить на термопластиковую дорожную разметку.

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