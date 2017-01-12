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Происшествия

Доступ в аварийный дом в Дзержинске Нижегородской области будет ограничен еще как минимум в течение недели, - горадминистрация

24 января 2017 09:33  [102] Происшествия
Дом 6А по ул. Буденного (Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Дом 6А по ул. Буденного

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Доступ в аварийный дом (ул. Буденного, 6А) в Дзержинске Нижегородской области будет ограничен еще как минимум в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 24 января 2017 года.

Согласно информации, за последние дни в ходе геодезических измерений специалистами ОАО "НИИ ПТМ №17" зафиксировано смещение стен дома по вертикали, поэтому экспертной организацией рекомендовано запретить допуск жителей в здание до 30 января.

"Было принято решение на семь дней ограничить доступ в аварийный дом всех людей, включая жильцов, представителей экспертных организаций и специалистов, наблюдающих за целостностью выставленных маяков (их более 200 штук). Наблюдение за домом будет осуществляться только по внешним маякам и геологическим маркерам", - говорится в сообщении.

Напомним, администрация предварительно оценила стоимость расселения жителей просевшего дома в 133 млн рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали причинами проседания дома в Дзержинске возможные нарушения при строительстве.

Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек.

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Теги:
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