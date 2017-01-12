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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 78 млн рублей

24 января 2017 10:11  [91] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 78 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона 24 января 2017 года.

Согласно информации, 42-летний нижегородец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, генеральный директор ООО в период с 27 октября по 23 ноября 2009 года предоставил в налоговые органы подложные документы, послужившие основанием к незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость.

"Он знал, что руководимая им организация реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет. Однако представил в территориальный отдел налогового органа фиктивные бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы приобретении в других организациях строительных материалов, оборудования, товаров смешанного ассортимента на общую сумму свыше 524 млн рублей. Во всех подложных документах директор поставил свои подписи, печать организации, а также обеспечил наличие в документах сфальсифицированных подписей и печатей со стороны контрагентов", - говорится в сообщении.

Тем самым он получил право на возмещение НДС в сумме почти 78 млн рублей, что и было сделано налоговыми органами. Полученные деньги он перечислил на расчетные счета фирм-однодневок.

Дело направлено в Богородский городской суд 20 января.

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