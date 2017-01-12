Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели годовалого мальчика на пожаре на Бору Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
Согласно информации, утром 23 января в с. Ямново г.о. Бор загорелся деревянный одноэтажный жилой дом. Прибывшие сотрудники МЧС пожар ликвидировали. В доме обнаружен погибшим малолетний ребенок.
На место происшествия незамедлительно прибыли следователи СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, дом был оборудован печным отоплением. На момент возгорания в доме находились женщина 1980 года рождения и ее малолетние дети. Трехлетнего мальчика она вынесла из дома, годовалый сын погиб. С целью установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Очаг возгорания находился в непосредственной близости от печи. Причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.
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