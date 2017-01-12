Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели годовалого мальчика на пожаре на Бору Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели годовалого мальчика на пожаре на Бору Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.Согласно информации, утром 23 января в с. Ямново г.о. Бор загорелся деревянный одноэтажный жилой дом. Прибывшие сотрудники МЧС пожар ликвидировали. В доме обнаружен погибшим малолетний ребенок.На место происшествия незамедлительно прибыли следователи СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.По предварительным данным, дом был оборудован печным отоплением. На момент возгорания в доме находились женщина 1980 года рождения и ее малолетние дети. Трехлетнего мальчика она вынесла из дома, годовалый сын погиб. С целью установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.Очаг возгорания находился в непосредственной близости от печи. Причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.