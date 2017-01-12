Долги физлиц в Кстове и Дзержинске нижегородской области за отопление и ГВС составили 918 млн рублей на начало 2017 года Общество

Долги физлиц в Кстове и Дзержинске нижегородской области за отопление и ГВС составили 918 млн рублей на начало 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области".



Согласно информации, ООО "ЕРКЦ" совместно с Нижегородским филиалом ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" активно ведут борьбу с долгами.



"Ежедневно отдел по сбору денежных средств ЕРКЦ консультирует должников по вопросам оплаты задолженности в досудебном порядке. Сотрудники отдела проводят как личные консультации, так и удаленные (по телефону), ежедневно обзванивают должников, во время которого выясняются причины образования долга и перспективы его оплаты. Также успешно реализуется проект по поквартирному обходу должников, работает система смс-напоминаний о долге, регулярно рассылаются долговые квитанции.

Если досудебная работа не приносит результата, то к должнику применяются более серьезные меры", - говорится в сообщении.



В пресс-релизе поясняется, что в судебной работе активно используется упрощенная система судопроизводства, при которой в суд не вызываются стороны, в то числе должник. На основании представленных взыскателем документов суд выносит судебный приказ, который является судебным актом и исполнительным документом одновременно. Помимо суммы долга за отопление и горячую воду, подлежащей взысканию по судебному решению, должник обязан возместить судебные издержки в виде государственной пошлины и оплатить пени за просрочку платежа.



Необходимо отметить, что с 1 января 2016 года более чем в два раза увеличен размер пени за нарушение обязательств по оплате коммунальных услуг. На сегодня максимальный размер пени составляет 1/130 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ.



"Полученный исполнительный документ направляется на исполнение в банки. Злостные неплательщики должны понимать, что денежные средства со счетов могут быть списаны и в полном объеме, если остаток средств не обеспечивает полное погашение задолженности. Уже квитанция на оплату долга за отопление и горячую воду должна насторожить жителя. Лучше решить вопрос до подачи документов в суд: обратиться в компанию, где совместные усилиями сможем найти выход из создавшейся ситуации, потому что процесс взыскания задолженности сейчас значительно ускорен, и ситуация для многих должников может стать безвыходной. При аресте расчетных счетов, банковских карт должнику придется жить на ту сумму, которая останется после списания", - отметил исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.



Если же исполнительный документ должником не исполнен, то он передается на исполнение в Федеральную службу судебных приставов, и с должника взыскивается также исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.



Кроме этого, Правительством РФ предложен порядок обращения взыскания на единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение должника-гражданина и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение. В его рамках разработан законопроект "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об исполнительном производстве". Согласно проекту, Гражданский процессуальный кодекс РФ дополняется новой статьей 447, определяющей условия и порядок обращения судом взыскания на принадлежащие гражданину-должнику на праве собственности единственное пригодное для постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи, проживающих совместно с ним, жилое помещение и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение, не являющиеся предметом ипотеки.

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