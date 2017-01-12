Ростелеком
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Бизнес

"Ростелеком" создал структурированную кабельную сеть для нового офиса ВМЗ в Нижегородской области

24 января 2017 11:53  [53] Бизнес

ПАО "Ростелеком" создал структурированную кабельную сеть (СКС) для нового офисного помещения Выксунского металлургического завода (АО "ВМЗ") в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 24 января 2017 года.

Согласно информации, перед специалистами компании была поставлена задача по созданию горизонтальной подсистемы СКС для присоединения к сети передачи данных АО "ВМЗ" персональных компьютеров для нескольких десятков рабочих мест.

"Структурированная кабельная система представляет собой универсальную телекоммуникационную инфраструктура здания, разделенную на подсистемы. В свою очередь, горизонтальная кабельная подсистема используется с целью снижения расходов на обслуживание СКС, позволяя учитывать расширение объемов используемого активного оборудования и новых сервисов в ИТ-инфраструктуре в дальнейшем.
Заказчику были оказаны услуги по монтажу системы кабельных каналов, кабеля для передачи данных и сетевого оборудования. Проект позволил компании "Ростелеком" освоить этапы создания и тестирования горизонтальной подсистемы СКС с использованием оборудования заказчика", - говорится в сообщении.

"Структурированные кабельные системы, создаваемые компанией, имеют повышенную надежность, поскольку "Ростелеком" гарантирует не только качество ее отдельных компонентов, но и их совместимость, что является важнейшей характеристикой для коммерческих и государственных организаций различных направлений деятельности", - отметил директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Михаил Иванов.

СПРАВКА:
АО "Выксунский металлургический завод" - крупнейший отечественный производитель стальных электросварных труб и железнодорожных колёс. С 1999 года входит в состав Объединенной металлургической компании (АО "ОМК", г. Москва).

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