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Общество

Нижегородская область получит из бюджета РФ 19,8 млн рублей на строительство сельских дорог в 2017 году

24 января 2017 12:55  [85] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит из бюджета РФ 19,8 млн рублей на строительство сельских дорог в 2017 году. Об этом говорится в документах на сайте правительства РФ.

Согласно информации, председатель кабмина Дмитрий Медведев 21 января 2017 года подписал распоряжение о выделении субсидий.

Подписанным документом между 54 субъектами РФ распределены 8,335 млрд рублей на софинансирование строительства и реконструкции дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в июне 2016 года сообщалось, что нижегородское правительство намерено направить почти 135 млн рублей на строительство пяти сельских дорог в 2016-2017 годах.

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