Количество пенсионеров увеличилось на 0,6% в Нижегородской области за 2016 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)

Количество пенсионеров увеличилось на 0,6% в Нижегородской области за 2016 год.Как сообщил руководитель отделения ПФР по Нижегородской области Владимир Тарасов на пресс-конференции 24 января, на 1 января 2017 года в регионе на учете состоит 1,060 млн пенсионеров, среди которых порядка 300 тысяч человек продолжают работать. В январе 2016 года было 1,054 млн пенсионеров."На январь 2017 года средний размер страховой пенсии в регионе составил 12,47 тысяч рублей, в том числе по старости – 12,83 тысяч рублей. Средний размер государственных пенсий – 8,39 тысяч рублей, средний размер социальных – 7,94 тысяч рублей", - рассказал Владимир Тарасов.Согласно озвученной информации, за 2016 год назначено 61 тысяча пенсий, в том числе - 53,6 тысяч страховых пенсий, произведено 13,5 тысяч перерасчетов размеров пенсий по заявлениям."Начиная с 2016 года, в связи с изменениями пенсионного законодательства, индексация страховых пенсий проводится только для неработающих пенсионеров. С 1 февраля 2017 года предполагается увеличение страховых пенсий для них на 5,4%", - добавил Владимир Тарасов.