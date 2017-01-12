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Происшествия

Суд отказал пострадавшему от пыток в полиции нижегородцу в увеличении размера компенсации

24 января 2017 13:34  [69] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд отказал пострадавшему от пыток в полиции нижегородцу в увеличении размера компенсации. Об этом сообщает МРОО "Комитет по противодействию пыток" 24 января 2017 года.

В сентябре 2015 года в Комитет по предотвращению пыток за юридической помощью обратился житель Сормовского района Нижнего Новгорода Антон Головко. Он сообщил, что 23 марта 2012 года его пытали сотрудники отдела полиции №8 с целью получения признания в совершении кражи из автомобиля: били, надевали противогаз и не давали дышать, подвешивали связанного. В итоге он был вынужден подписать явку с повинной, однако уголовное дело в отношении Головко так и не было возбуждено.

В мае 2016 года бывшие оперуполномоченные уголовного розыска Сергей Баранов и Сергей Батманов были признаны виновными по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Баранов был приговорен к четырем годам условно, Батманов – к трем с половиной годам условно.

В октябре нижегородцу было присуждено 50 тысяч рублей компенсации вместо запрашиваемых 300 тысяч. Юристы Комитета обжаловали этот приговор, но, как сообщается 24 января 2017 года, Нижегородский областной суд оставил решение в силе.

"После перенесенных пыток Антон Головко до сих пор нуждается в лечении, получив не только физические травмы, но и серьезные психологические проблемы. Мы полагаем, что присужденная компенсация не соответствует тяжести перенесенных страданий и считаем ее несправедливой. Поэтому в ближайшее время мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека", - отметил юрист Комитета по предотвращению пыток Альберт Кузнецов.

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