"Нижегородец, призывающий к убийству Ярцева, ранее был освобожден от ответственности из-за невменяемости", - Олег Шаронов Общество

Олег Шаронов



"Нижегородец, размещающий публично призывы к убийству федерального судьи ранее был уличен в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ст. 296 ч. 1 УК РФ - угроза убийством, причинение вреда здоровью в отношении судьи" – отметил он.



"Однако он был освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью. Говоря другими словами, нижегородец не был осужден за инкриминируемое деяние лишь в связи с тем обстоятельством, что во время совершения общественно-опасного деяния он находился в состоянии невменяемости. Таким образом, могу с уверенностью сказать, что мы имеем дело с повторением общественно-опасного деяния в отношении уже другого судьи", - подчеркнул Шаронов.



Он добавил, что в первом эпизоде дело рассматривалось в 2016 году Автозаводским районным судом города Нижнего Новгорода, угрозы звучали в адрес судьи Хамовнического районного суда города Москвы.



Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай







17 января 2017 года Ярцев сообщил



Напомним также, что он был "Нижегородец, призывающий к убийству Ярцева, ранее был освобожден от ответственности из-за невменяемости", - сообщил адвокат нижегородского судьи Романа Ярцева Олег Шаронов 24 января 2017 года."Нижегородец, размещающий публично призывы к убийству федерального судьи ранее был уличен в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ст. 296 ч. 1 УК РФ - угроза убийством, причинение вреда здоровью в отношении судьи" – отметил он."Однако он был освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью. Говоря другими словами, нижегородец не был осужден за инкриминируемое деяние лишь в связи с тем обстоятельством, что во время совершения общественно-опасного деяния он находился в состоянии невменяемости. Таким образом, могу с уверенностью сказать, что мы имеем дело с повторением общественно-опасного деяния в отношении уже другого судьи", - подчеркнул Шаронов.Он добавил, что в первом эпизоде дело рассматривалось в 2016 году Автозаводским районным судом города Нижнего Новгорода, угрозы звучали в адрес судьи Хамовнического районного суда города Москвы.Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией в адрес своего подзащитного. Напомним , рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг Романа Ярцева 27 января.17 января 2017 года Ярцев сообщил о подготовке исков в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.Напомним также, что он был взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях.

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