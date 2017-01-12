"Нижегородец, призывающий к убийству Ярцева, ранее был освобожден от ответственности из-за невменяемости", - Олег Шаронов

"Нижегородец, призывающий к убийству Ярцева, ранее был освобожден от ответственности из-за невменяемости", - сообщил адвокат нижегородского судьи Романа Ярцева Олег Шаронов 24 января 2017 года.
"Нижегородец, размещающий публично призывы к убийству федерального судьи ранее был уличен в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ст. 296 ч. 1 УК РФ - угроза убийством, причинение вреда здоровью в отношении судьи" – отметил он.
"Однако он был освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью. Говоря другими словами, нижегородец не был осужден за инкриминируемое деяние лишь в связи с тем обстоятельством, что во время совершения общественно-опасного деяния он находился в состоянии невменяемости. Таким образом, могу с уверенностью сказать, что мы имеем дело с повторением общественно-опасного деяния в отношении уже другого судьи", - подчеркнул Шаронов.
Он добавил, что в первом эпизоде дело рассматривалось в 2016 году Автозаводским районным судом города Нижнего Новгорода, угрозы звучали в адрес судьи Хамовнического районного суда города Москвы.
Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией
в адрес своего подзащитного.
Напомним
, рабочая группа квалификационной коллегии судей обсудит ситуацию вокруг Романа Ярцева 27 января.
17 января 2017 года Ярцев сообщил о подготовке исков в суд
о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Напомним также, что он был взят под госзащиту
в связи с появлением угроз в соцсетях.
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