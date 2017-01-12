Нижегородское правительство планирует построить девять фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Девять новых фельдшерско-акушерских пунктов планирует построить правительство региона в Нижегородской области в 2017 году. Об этом министр здравоохранения области Ирина Переслегина сообщила в ходе заседания правительства 24 января.



По ее словам, согласно разработанной до 2020 года программе, такие пункты планируется построить в 26 населенных пунктах.



"Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) строятся в населённых пунктах с количеством жителей от 300 до тысячи человек, так как открытие полноценной поликлиники очень убыточно. На данный момент разработан типовой проект строительства ФАПов, создана программа по их вводу. Средства на реализацию проекта будут изыскиваться по мере возможности. Оценочная стоимость создания одного такого пункта составляет до 7 млн рублей", – отметила министр.



Также Переслегина сообщила, что всего в рамках областной программы развития медицины до 2020 года правительство планирует построить 26 новых ФАП, а также отремонтировать уже существующие помещения. В 2016 году 29 действующих пунктов были оснащены новыми оборудованием на сумму 6,6 млн рублей, в 2017 году планируется капремонт и покупка оборудования для 40 пунктов на сумму 80 млн рублей.



"Еще одной составляющей программы в 2017 году станет организация 46 домовых хозяйств по оказанию первой медицинской помощи в населенных пунктах, где проживает менее 100 человек. Данная мера поможет оказывать пострадавшему помощь до приезда скорой", – подвела итог министр.



Комментируя доклад, губернатор Валерий Шанцев дал поручение организовать программу тренировок готовности к экстренным и внештатным случаям для медицинского персонала. Данная мера, по мнению главы региона, должна повысить эффективность действий медиков в ситуациях, которые требуют принятия быстрых решений.

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