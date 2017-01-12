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Экономика

ХIХ форум "Великие реки" пройдет на Нижегородской ярмарке 16-19 мая

24 января 2017 14:21  [70] Экономика
Нижегородская ярмарка (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ХIХ Международный научно-промышленный форум "Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)" пройдет на Нижегородской ярмарке 16-19 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

Согласно информации, в этом году он пройдет под эгидой Года экологии, Года особо охраняемых природных территорий, объявленных указами Президента России, а также объявленного ООН Международного года устойчивого развития туризма и 200-летия Нижегородской ярмарки, придавшей мощный импульс развитию науки, промышленности и торговли России.

Структуру мероприятия традиционно составляют Международный научный конгресс, специализированные выставки, программа инновационных научно-образовательных и социально-гуманитарных проектов, что позволяет всесторонне рассмотреть все разнообразие вопросов, стоящих перед участниками.

Впервые форум был организован в 1999 году и до настоящего времени является единственным мероприятием в России такого формата и тематики. Участники форума называют его "экологическим Давосом", поскольку самые серьезные задачи экологии и устойчивого развития обсуждаются в Нижнем Новгороде.

"Великие реки" это традиционно более 1,7 тысяч участников конгресса: ученых, специалистов, представителей университетов России, стран ближнего и дальнего зарубежья; около тысячи докладов по самым актуальным темам регулирования воздействия на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов; свыше 400 ведущих научных и промышленных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса; более девяти тысяч посетителей, из которых около 80% являются деловыми", - говорится в сообщении.

Для участия в форуме-2017 приглашены многие российские и зарубежные ученые, общественные деятели, руководители федеральных структур. Среди них советник Президента - специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий, специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель оргкомитета по проведению Года экологии в России Сергей Иванов, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

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