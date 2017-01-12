"Новые требования к деятельности МФО серьезно улучшат положение заемщиков", - Кирилл Пронин Экономика

Волго-Вятское ГУ ЦБ РФ Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

"Новые требования к деятельности микрофинансовых организаций (МФО) серьезно улучшат положение заемщиков", - заявил заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ Кирилл Пронин в ходе брифинга 24 января 2017 года.По его словам, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в законодательство, касающиеся функционирования микрофинансовых организаций. Так, предельный размер процентной задолженности по договорам микрозаймов сроком до года теперь не может превышать трехкратную сумму самого займа. "Таким образом, если заемщик получил займ на 5 тысяч рублей, то, независимо от развития событий, размер процентов, начисленных на эту сумму, не может превысить 15 тысяч рублей", - пояснил Пронин.Еще одно нововведение касается начисления процентов на просроченную задолженность: их предельный размер не может превышать двукратную сумму просроченного долга."Мы считаем, что данные требования серьезно улучшат положение заемщиков и не позволят им в дальнейшем попадать в финансовую кабалу. Для нас как для регулятора очень важно, чтобы права заемщиков соблюдались, и с I квартала 2017 года мы будем уделять повышенное внимание тому, как микрофинансовые организации соблюдают требования по ограничению предельного размера начисляемых процентов", - отметил Кирилл Пронин.Он также добавил, что Центробанк начал слышать упреки от участников рынка, которые говорят о неизбежном негативном влиянии таких ограничений на маржинальность их бизнеса. "Но мы считаем, что финансовая услуга существует не для того, чтобы создавать благо только для финансовых организаций. Удовлетворенность и экономическая эффективность должны быть для всех сторон", - подчеркнул представитель Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.Кирилл Пронин также сообщил, что на территории, поднадзорной Волго-Вятскому Главному управлению, действует 366 микрофинансовых организаций, в том числе 52 МФО действуют на территории Нижегородской области. Все они работают в форме микрокредитных компаний, то есть могут выдавать займы до 500 тысяч рублей и не вправе привлекать средства.