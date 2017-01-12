Четырнадцать человек находятся в листе ожидания на пересадку сердца в Нижегородской области на начало 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Четырнадцать человек находятся в листе ожидания на пересадку сердца в Нижегородской области по данным на начало 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" (СККБ) 24 января.



Согласно информации, для пациентов данный вид операции будет бесплатным. Средняя же стоимость операции по трансплантации сердца составляет порядка 1 млн рублей и оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов.



В сообщении говорится, что показаниями для постановки в лист ожидания являются хроническая декомпенсированная сердечная недостаточность при неэффективности других методов лечения, последствия воспалительных заболеваний мышцы и клапанов сердца, а также состояния после перенесенных осложнений ишемической болезни. Возрастное ограничение для трансплантации сердца - 65 лет.



Очередность на первую операцию будет определяться из тяжести состояния пациента.







Выбор пациента будет осуществляться после проведения комплекса исследований на совместимость с донорским органом из числа наиболее нуждающихся пациентов, находящихся в листе ожидания. Четырнадцать человек находятся в листе ожидания на пересадку сердца в Нижегородской области по данным на начало 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" (СККБ) 24 января.Согласно информации, для пациентов данный вид операции будет бесплатным. Средняя же стоимость операции по трансплантации сердца составляет порядка 1 млн рублей и оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов.В сообщении говорится, что показаниями для постановки в лист ожидания являются хроническая декомпенсированная сердечная недостаточность при неэффективности других методов лечения, последствия воспалительных заболеваний мышцы и клапанов сердца, а также состояния после перенесенных осложнений ишемической болезни. Возрастное ограничение для трансплантации сердца - 65 лет.Очередность на первую операцию будет определяться из тяжести состояния пациента. Напомним , что планируемая на 2016 год первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области была отложена. Для получения права на ее выполнение СККБ должно быть включено в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов (или) тканей человека. Пакет документов для включения в перечень на данный момент направлен в Министерство здравоохранения РФ. В больнице уже сформирован лист ожидания пациентов по пересадке сердца.Выбор пациента будет осуществляться после проведения комплекса исследований на совместимость с донорским органом из числа наиболее нуждающихся пациентов, находящихся в листе ожидания.

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