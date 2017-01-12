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Экономика

Нижегородские МФО выдали займов почти на 4 млрд рублей за три квартала 2016 года

24 января 2017 14:56  [81] Экономика
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородские участники рынка микрофинансирования (МФО) выдали займов почти на 4 млрд рублей за девять месяцев 2016 года. Об этом сообщается в материалах Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ.

Согласно информации, это почти 80% от общего объема микрозаймов, выданных за 2015 год. Портфель займов на конец третьего квартала прошлого года составлял 1,6 млрд рублей, что примерно соответствует уровню 2015 года. В общей сложности за январь-сентябрь 2016 года МФО области заключили почти 420 тысяч договоров (за весь 2015 год – 511 тысяч договоров) о выдаче займов.

В ходе брифинга 24 января 2017 года заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ Кирилл Пронин сообщил журналистам, что существуют организации, которые зарабатывают на этом рынке, пытаясь избегать внимания регулятора. Их деятельность опасна тем, что они неподнадзорны ни Банку России, ни другим госорганам, поэтому работают вне законодательных норм. В 2016 году в регионе было выявлено менее десяти таких МФО. "Мы не имеем физической возможности выявить всех нелегальных участников рынка, но мы почти свели на нет рекламу о таких кредиторах в СМИ. Мы также обратились с предложением к участникам рынка микрофинансирования с тем, чтобы они сообщали нам о таких фактах", - заключил Пронин.

Напомним, три финансовых пирамиды выявило в Нижегородской области Волго-Вятское ГУ ЦБ за I полугодие 2016 года.

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